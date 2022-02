Poppodium Fluor in gesprek met gemeente na boete van 4500 euro voor nachtje dansen

"De boa's kwamen al langs voordat we open gingen", zegt Aafjes. "Die vroegen: waar zijn de stoelen? Maar toen gaven we aan dat we ook wel gingen dansen." Dat is ook gelukt, tot 05.00 uur 's ochtends. Want anders dan in Utrecht ging de tent uiteindelijk niet dicht, maar kon het feest ongehinderd tot in de late uurtjes doorgaan. Waarschijnlijk heeft de gemeente gehoopt dat een waarschuwing met een dwangsom voldoende zou zijn om het poppodium af te schrikken, vermoedt Aafjes. Voor café Bubbles op de Hof was dat wel reden om van het protest af te zien. Fluor wilde niet wijken.