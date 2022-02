8 vragen aan het RIVM over het HPV-vaccin, baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek

Het is 2009 en het HPV-vaccin wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Iets later dan gepland - de vaccinatie wordt uiteindelijk een jaar uitgesteld vanwege de pandemie van de Mexicaanse griep – worden in 2010 dan de eerste meisjes van 12 gevaccineerd tegen de twee vormen van HPV die het vaakst baarmoederhalskanker veroorzaken.

"Je zou er onvruchtbaar van kunnen worden en een chronisch vermoeidheidssyndroom kunnen oplopen. Het was voor het eerst dat we te maken kregen met zo'n grote desinformatiecampagne", zegt woordvoerder Marah Michel van het RIVM. Hoe dat precies kwam heeft het instituut nooit onderzocht. "Wel is duidelijk dat sociale media voor het eerst een rol gingen spelen. Wat ook meespeelde is dat het om een nieuw vaccin ging, dat wekte geen vertrouwen."

Een sprong naar 2022 en de parallellen zijn snel getrokken. Inmiddels breidt het RIVM de vaccinatiecampagne van het HPV-vaccin uit: dit jaar worden voor het eerst ook jongens uitgenodigd, zo werd vorige week bekend. Opnieuw is de wereld in de ban van een pandemie. En ook nu is de antivaxlobby luider dan ooit. "Misschien is zo'n nieuwe vaccinatiecampagne beginnen in coronatijd niet ideaal", zegt Michel. "Maar we vinden het niet verantwoord om nog langer te wachten. Andere landen om ons heen zijn al begonnen met het vaccineren van jongens. Wij zijn daar terughoudend in geweest."