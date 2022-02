Mondriaanhuis dolblij met 9 nieuwe aanwinsten: 'Een droom die uitkomt'

Ook het aanwezige publiek is vandaag enthousiast. "Een museum op de geboorteplek moet een zo goed mogelijk beeld van de persoon in kwestie geven", zegt een man. "Natuurlijk is dat heel erg belangrijk, want het trekt ook veel toeristen", stelt een vrouwelijke bezoeker bij de nieuwe werken. En een andere vrouw, een verdieping hoger: "Het is toch een icoon, Mondriaan. Over de hele wereld bekend, dus dan denk ik van: dat moet je houden."