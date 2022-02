De verdachte is iemand die een zware jeugd heeft gehad en als tiener al verslaafd is geraakt aan drank en drugs. Hij is ook al eerder veroordeeld voor brandstichting. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben verschillende stoornissen bij hem vastgesteld die hem tot een gevaar voor de samenleving maken. De doodsbedreiging waarvoor hij terecht stond was gericht op een huisgenoot in een wooneenheid met speciale begeleiding in het Overijsselse plaatsje Epse.