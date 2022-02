Beetje spannend, maar toch ook fijn: ziekenhuizen kijken met dubbel gevoel naar versoepelingen

"We snakken allemaal naar vrijheid", zegt Joris Prinssen van het UMC Utrecht. "Ook wij hebben zin om weer naar restaurants en festivals te gaan. Maar we kijken er wel enigszins fronsend naar, want de druk op de zorg is nog hoog. Ook omdat er heel veel uitval is onder de medewerkers die met omikron te maken hebben. Het personeel moet echt nog wel een tandje bijzetten en het aantal operatiekamers is nog niet op het niveau wat we zouden willen."