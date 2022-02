Tweehonderd jaar geleden begon op een zolderkamer aan de Utrechtse Biltstraat de studie Diergeneeskunde. Drie docenten en een handjevol mannelijke studenten trapten af. Inmiddels is de faculteit uitgegroeid tot één van de toonaangevende opleidingen in de wereld met hun focus op onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Margreet was de afgelopen weken te gast bij deze nog altijd enige studie Diergeneeskunde in Nederland.