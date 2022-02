Code geel vanwege storm Dudley: wat kan je verwachten?

PROVINCIE UTRECHT - De derde storm van het jaar komt eraan. Na Corrie op 31 januari en een naamloze storm op 6 februari, krijgen we later vandaag te maken met Dudley. Oppassen dus, maar wordt het echt zo heftig in onze regio? Het KNMI houdt daar wel rekening mee, want voor het hele land is nu al code geel afgegeven en mogelijk wordt er nog opgeschaald.