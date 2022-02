De gevelstenen uit Oudewater zijn tegenwoordig in bezit van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). Dit genootschap wil het verzoek van Bos overwegen, maar verbindt er wel eisen aan. "Belangrijkste is dat de gemeente Oudewater een mooie plek zoekt voor de gevelstenen. Liefst op een plek waar de gevelstenen ooit hebben gestaan", zegt Yuri van der Linden van het KOG. "Daarnaast moeten we kijken onder welke voorwaarden dat precies gaat gebeuren, maar ik denk dat bruikleen het makkelijkste zou zijn. We gaan nog niet met de boedelbak voorrijden, we moeten dat eerst even netjes bespreken, maar ik denk dat we er vrij snel uit zullen komen."