Na 2 jaar getouwtrek moet biogascentrale Bunschoten definitief sluiten

De provincie trok in de zomer van 2020 de vergunningen in, omdat er op basis van informatie vanuit het Openbaar Ministerie en het Landelijk Bureau Bibob ernstig gevaar zou bestaan dat het bedrijf de vergunningen zou gebruiken om strafbare te plegen of daarin te investeren. Daartegen ging de biogascentrale dus in hoger beroep bij de Raad van State. Hoewel officieel geheim was om welke feiten dat zou gaan, was het publiek bekend dat het ging om een groot mestfraudeproces waar het bedrijf in verwikkeld was.