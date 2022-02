Pensioenfonds uit Zeist wil niet meer beleggen in bedrijven die Klimaatakkoord van Parijs negeren

Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland reageert iets gematigder: "Het is een goede zaak dat PFZW vanaf nu een klimaatplan van fossiele bedrijven eist. Desondanks toch nog tot 2024 blijven beleggen in fossiele brandstoffen is te lang. De inkt van het Parijsakkoord is al jaren droog. Echte klimaatactie betekent dat PFZW nog dit jaar stopt met beleggen in fossiele bedrijven. Niet pappen en nathouden, dat is niet genoeg om een crisis te stoppen."