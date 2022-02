Utrechtse verdachte van misbruiken meisjes 2 keer overgeplaatst na bedreiging door medegevangenen

De verdachte was bij de voorbereidende zitting in de Utrechtse rechtbank aanwezig via een videoverbinding. Hij vertelde dat het momenteel heel slecht met hem gaat door wat hem de afgelopen twee maanden is overkomen. "Er werd 's nachts op mijn deur gebonkt, waardoor ik niet kon slapen. Ik werd overgeplaatst in de nacht. Mentaal en fysiek heeft het me veel pijn gedaan en heb ik er nachtmerries van."