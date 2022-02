Vrijwilligers maken de stad: Roel, Renee en Martijn knappen oude laptops op voor arme gezinnen

Inmiddels zijn ze uitgewaaierd door het hele land: Roel woont in Utrecht, Martijn in Breda en Renee in Amsterdam. Het weerhoudt ze er niet van om een keer in de zoveel tijd samen te komen om alles rondom Happle Foundation te bespreken. In coronatijd zijn ze daar nog creatiever in geworden: Martijn is er deze avond via een webcamverbinding op een groot televisiescherm bij. "Ik ben in coronatijd een beetje gaan rommelen met hardware", vertelt Roel. "Zo is het balletje voor de stichting uiteindelijk ook gaan rollen."