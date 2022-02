Hoe gaat een hospice om met versoepelingen? 'Als je ziet hoe snel het kan gaan, blijf je voorzichtig'

In een hospice is het steeds schipperen tussen wat wenselijk en wat menselijk is in coronatijd. Steeds kijkt het team per gast wat er kan en wat soms gewoon nodig is. Juist op een plek als deze is corona heel vervelend. De laatste fase moet zo prettig mogelijk verlopen. Liefst zonder mondkapjes, met zoveel mogelijk bezoek en zonder anderhalve meter. Toch willen ze in Houten niet overhaast te werk gaan. "We zijn blij met alles wat er in de buitenwereld gebeurt, maar we blijven nog een beetje in ons eigen bubbeltje. Waarbij we de wensen van de gasten zoveel mogelijk proberen uit te voeren", zegt Anja.