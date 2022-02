"We hopen wel dat de overheden tijdens dat proces ons in staat stellen om met het bedrijf door te gaan zodat je de werkgelegenheid in stand kan houden en de plek van het bedrijf in de energietransitie in stand houdt", aldus De Jongh. Zo zal het bedrijf schermen met de 67 werknemers waarvan een deel van de banen op de tocht kan komen te staan, en de naar eigen zeggen 8 miljoen kuub gas die het jaarlijks produceert. Omgerekend genoeg om ruim drie kwart van de Bunschotense huishoudens te voorzien in hun gasbehoefte.