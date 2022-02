'Geen vrije keuze': kritiek op warmtenet voor nieuwbouwwijk in Veenendaal verre van verstomd

[Kader:In 2007 wordt DEVO opgericht. Een energiebedrijf dat duurzame energie belooft op te wekken voor de aanstaande nieuwbouwwijken in Veenendaal Oost. De aandelen van het bedrijf zijn dan voor 50 procent in handen van Quattro BV., de gemeente is aandeelhouder van de overige 50 procent. DEVO legt voor miljoenen aan buizen in de grond, maar door de economische crisis worden de huizen niet direct gebouwd. Hierdoor liggen er jarenlang buizen in de grond, die niks opleveren omdat de huizen er nog niet staan. Maar het geld voor de buizen is al ruim en breed geleend. In 2016 gaat het niet goed met het bedrijf en moet de gemeente Veenendaal samen met Quattro garant staan voor de 15,4 miljoen euro die DEVO op dat moment moet lenen van de bank. In de zomer van 2021 besluit Quattro hun aandelen te verkopen voor een symbolische euro aan de gemeente. Daarmee is de gemeente Veenendaal 100% eigenaar van het energiebedrijf en staat ook als enige partij borg voor het geleende bedrag van DEVO. Wat het onderwerp complex maakt is dat veel informatie omtrent het bedrijf geheim is en de gemeente met enige regelmaat besloten vergaderingen houdt.]