Storm Dudley houdt huis: problemen op de A12, bomen op auto's en een bungelend verkeerslicht

Aan het eind van de middag en vanavond wordt het allemaal weer wat kalmer en neemt de wind vanuit het zuiden in kracht af. Lang kan je niet genieten van de rust, want vrijdag wordt de nog zwaardere storm Eunice verwacht. Zeer zware windstoten kunnen dan grote impact hebben, meldt Weeronline. "Er is grote kans op stormschade aan gebouwen, takken van bomen kunnen afbreken en vooral zwakke bomen kunnen omwaaien. Ook kunnen bomen in bossen massaal omwaaien of beschadigd raken en de schade aan gebouwen kan op de plaatsen waar de zwaarste windstoten optreden fors zijn. Het wegverkeer kan daarnaast veel last hebben van de windstoten."