Ogen nu gericht op storm Eunice: 'Ik hou mijn hart wel een beetje vast, Utrecht ontspringt de dans niet'

"Ik hou mijn hart wel een beetje vast", zei meteorologe Margot Ribberink vanmorgen op Radio M Utrecht. "Ik ben niet van het paniek zaaien, maar het is echt een gevaarlijke storing die je ziet aankomen op de weermodellen. Vooral langs de kust, maar Midden-Nederland ontspringt de dans niet. Afgelopen nacht is een windstoot van 97 kilometer per uur gemeten in Cabauw bij Lopik, maar morgen is er kans op windstoten van 120 kilometer per uur."