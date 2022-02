Provincie organiseert cursus voor nieuwe politieke talenten: 'Ik vind het machtig boeiend'

PROVINCIE UTRECHT - De politiek. De één gruwelt ervan en heeft er helemaal niks mee terwijl een ander juist een politiek dier is en alles interessant vindt. Maar is er ook een categorie die er tussen valt? Mensen die twijfelen en denken: is de politiek misschien wel iets voor mij? Voor die groep is er volgende maand op het Utrechtse provinciehuis een cursus georganiseerd: Politiek Actief voor de provincie. Met als doel mensen enthousiast maken voor een rol in de provinciale politiek.