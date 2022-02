"De afgelopen twee jaar zijn we door corona meer spaargeld gaan aanwenden in ons eigen huis. Die investeringen zijn fors toegenomen. De vraag is alleen of dit soort uitgaven blijvend is", licht Strijk toe. Of het nou blijvend is of niet, het is volgens hem wel gunstige ontwikkeling. "Als mensen daar (IKEA red.) naar toe gaan, pakt alles wat daar in de buurt zit daar iets van mee. Het is een magneet met mooie bijvangst. Het is belangrijk dat je zulke mooie iconen in je steden hebt."