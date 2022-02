Flitscamera binnenstad Amersfoort stond maanden uit na boeteregen door bordenchaos

Binnenstadbewoner Wim van Rooijen had graag gezien dat het in één keer goed was gegaan. Het autoluw maken heeft volgens hem zeker effect gehad, maar hij vindt ook dat het veel beter kan. Samen met anderen maakte Van Rooijen eerder al foto's van situaties die aangepast zouden moeten worden. "Ik ben niet van langs de kant staan en klagen, maar helaas hebben we al sinds de zomer niks meer gehoord van de gemeente. Daarvoor werden we wel serieus genomen. Wat er nu gebeurt, voldoet niet aan onze adviezen. Jammer, want ik zou zeggen: maak nou gebruik van de kennis die er is in de stad, van de mensen die het zien gebeuren. Dan was het wel in één keer goed gegaan."