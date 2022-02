Vrouwelijke arts uit Bunnik verdacht van moordpoging op pasgeboren dochter en zware mishandeling zoon

Bij de moeder thuis in de vriezer lag een groot aantal flesjes met gekolfde moedermelk, waarin een zeer hoge concentratie loperamide is aangetroffen. Ook werden er op veel plaatsen lege en halflege strips van het medicijn gevonden: in haar kolftas, haar auto en in de prullenbak. De moeder zou aan coeliakie lijden. Vanwege deze chronische darmaandoening zou zij loperamide hebben geslikt. Door een afwijking in haar lichaam zou haar moedermelk mogelijk dunner en wateriger zijn geweest dan normaal, zegt de verdediging.