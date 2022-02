UMC Utrecht en andere ziekenhuizen houden voorlopig vast aan coronamaatregelen

"Zeker in de komende maanden waarin regels worden losgelaten is het belangrijk om goed in de gaten te houden wat de gevolgen daarvan zijn", meldt Ziekenhuis Rivierenland. Ook dit ziekenhuis met vestigingen in Tiel en Culemborg blijft een voorzichtige lijn aanhouden. Niet alleen voor de kwetsbare patiënten, maar ook om te voorkomen dat het ziekteverzuim onder het personeel verder stijgt. "We werken er hard aan om elke dag zoveel mogelijk mensen te kunnen onderzoeken en behandelen. Dat kunnen we alleen blijven doen als er niet te veel medewerkers ziek worden", aldus Rivierenland.