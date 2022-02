Molenaar Leen zet zich schrap voor de storm: 'Een verkeerde windhoos en de wieken zijn foetsie'

Natuurlijk: het is niet de eerste storm die Leen (74) meemaakt. Dat weet hij ook wel. Maar als je in de nok van zijn eeuwenoude molen staat, hoor je het hele houten bouwwerk piepen en kraken. "Het is gewoon een oudje, hè. Alleen moeten we er wel alles aan doen om dat erfgoed te behouden. En we zoeken niet zo vaak de aandacht op, maar weet dat iedere molenaar in het land bij iedere storm in opperste staat van bereidheid staat."