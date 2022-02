Dit verpleeghuis ziet erkenning in pandemierapport OVV: 'Dit mag nooit meer gebeuren'

Het bijzondere verjaardagsfeestje was een welkome afwisseling van de saaie dagen die Connie doorbracht in haar kamer in het zorgcentrum. Al snel nadat de coronacrisis was uitgebroken, mocht familie niet meer op bezoek komen in verpleeghuizen. De angst om het coronavirus binnen te brengen was enorm. En de gevolgen van zo'n besmettingscluster waren ook groot.