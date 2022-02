Portret oud-burgemeester Jan van Zanen onthuld: 'Overweldigend'

In het werk heeft Heijligers verwijzingen gemaakt naar Utrecht en een aantal gebeurtenissen in de periode waarin Van Zanen burgemeester was. Hij heeft de start van de Tour de France in 2015 erin verwerkt, beschermheilige Sint Maarten is te zien en ook de Domtoren heeft een plek op het doek. "Over een gebeurtenis twijfelde ik heel erg, dat was de tramaanslag", vertelt Heiligers. "Het was toch de meest indrukwekkende gebeurtenis uit die periode. Wat een mooi moment is om dat symbolisch te verwerken is de stille tocht naar aanleiding van de tramaanslag waarbij de Utrechtse bevolking in alle gelederen aanwezig was. Er was zo'n mooi gevoel van saamhorigheid in de stad. Dat moment heb ik afgebeeld in het schilderij."