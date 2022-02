Voltallige Utrechtse raad ‘not amused’ over datalek Samen Veilig

Ook elders in de provincie roeren gemeenteraadsleden zich, na de berichtgeving over het volgende grote datalek bij Samen Veilig. De SGP in Houten was al eerder getipt over dit datalek. De partij had het incident zelf al in onderzoek, zegt raadslid Pascal Ooms: “SGP Houten en D66 zijn vanuit verschillende hoeken geïnformeerd over een groot datalek bij SVMN. Duizenden documenten van het intranet waren online zichtbaar. Sommige documenten zijn met ons gedeeld.” Ook deze partijen eisen opheldering van hun Houtense wethouder.