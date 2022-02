Archeologische vondsten keren terug naar huis: Rhenen krijgt Merovingische schat

De tentoonstelling in het Nationaal Glasmuseum zal één van de eerste tentoonstellingen zijn die volgend jaar openen. Daarna volgen tot 2027 meer tentoonstellingen in het hele land . Voor zeven van de vijftien Onder Ons-tentoonstellingen zijn ook al concrete plannen. Zo komt er een expositie over Romeinen langs de Waal in de Bastei in Nijmegen en het Romeins Museum de Thermen in Heerlen maakt een expositie over wijn in de oudheid. Naast de vijftien Onder Ons-tentoonstellingen komen er nog feestelijke evenementen en tentoonstellingen rond vijf zogenoemde Parels, de absolute topstukken van de Nederlandse archeologie zoals de goudschat van Wieuwerd in Friesland en de Romeinse ‘Peelhelm’ in Brabant.