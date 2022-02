Een andere opvallende naam onder de landelijke partijen is Jezus Leeft, dat zowel in Amersfoort als in Nieuwegein één vertegenwoordiger op de lijst heeft staan. In Rhenen vind je nog een afstammeling van Trots op Nederland, de beweging die ooit door Rita Verdonk is gestart. De lokale partij Trots Rhenen wordt tegenwoordig gesteund door de landelijke BoerBurgerBeweging, die in meerdere Utrechtse gemeenten achter lokale partijen staat. De door Kamerlid Wybren van Haga opgerichte partij Belang van Nederland doet mee in Utrecht en Woerden.