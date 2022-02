Utrecht maakt zich op voor storm Eunice: extra brandweerinzet, geen treinen, DierenPark en scholen dicht

Ook het Utrechts Landschap, goed voor 6000 hectare aan bos in de regio, heeft vandaag een belangrijk advies: "Blijf uit het bos en doe dat ook wat langer dan alleen maar tijdens de storm", zegt boswachter Joris Hellevoort. "We moeten namelijk na afloop gaan kijken wat er gebeurd is, pas daarna kunnen we het bos weer vrijgeven. Het bos wordt dan niet afgesloten, we gaan er namelijk vanuit dat mensen hun gezonde verstand gebruiken. Er is ook geen verzekering die iets dekt als je door het bos gaat lopen."