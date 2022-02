Met invoer ruitervignet wil Heuvelrug onderhoud paardenpaden betalen: 'Er is bijna 3 jaar niks gebeurd'

Het zijn nog meer extra kosten voor de ruiter en dat terwijl de paardenhobby al niet goedkoop is. Toch is Marjolein van Unen (39), zelf fanatiek ruiter en oprichter van de Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug wel blij met het verplichte vignet. "Eigenlijk zag je vooral de afgelopen jaren dat de paardenpaden steeds slechter onderhouden werden. En met het geld dat dit vignet oplevert, hopen we dat het basisonderhoud van de paardenpaden echt beter wordt. Daar heb ik wel 60 euro per jaar voor over."