In de provincie Utrecht gaat het alleen in Woerden en Bunnik nog een beetje gelijkop. In Woerden vergaderen 15 vrouwen en 16 mannen over het bestuur van de gemeente. In Bunnik is de verhouding 8 vrouwen tegen 9 mannen. Een raadsmeerderheid van vrouwen vind je nergens in de provincie Utrecht. In Renswoude is Carola Veldhuizen van de ChristenUnie zelfs het enige vrouwelijke raadslid tussen tien mannen.