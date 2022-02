Utrechtse onderzoekers achterhalen na 80 jaar wie Joods meisje op iconische foto is

In het holst van de nacht stuitte Terlingen op een foto op de Amerikaanse website van Virginia Holocaust Museum. Hij zag de foto en dacht: "Dit is d'r!". Een eureka-moment, noemt de onderzoeker het. "Ik was eerder die avond met Victor aan het appen, maar die reageerde op een bepaald moment niet meer. Hij is gaan slapen denk ik." Terlingen heeft z'n kompaan niet wakker gebeld. "Maar ik ben wel een eindje gaan wandelen." Ook langs de plek waar de foto is genomen. "Ik moest m'n energie even kwijt."