De gemeente gaat nu per bestaande vestiging bekijken de onderneming past in het bestemmingsplan. Als dat niet het geval is wordt er 'handhavend' opgetreden. Als een flitsbezorger wel aan het bestemmingsplan voldoet, gebeurt er niks. Ook hoeft er dan geen vergunning worden aangevraagd. Bij overlast in de openbare ruimte wordt wel opgetreden, aldus de gemeente.