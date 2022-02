Van gratis poffertjes tot afvalprikken: politieke partijen voeren campagne

In IJsselstein opent de ChristenUnie vandaag een pop-up store in het winkelcentrum. Lijsttrekker Christiaan Boiten: "We gaan ook de straat op en we gaan de wijken in. Maar hier hebben we een honk en iedereen die ons wil spreken kan naar de Kerkstraat 23 komen." Het is voor het eerst dat de partij een 'winkel' opent. "Kom maar met je plannen en deel ze met ons."