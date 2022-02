De materiële schade is enorm. Een greep uit de meldingen: in Mijdrecht stortte een complete muur van een parkeergarage in. Bij de test- en vaccinatielocatie in de Utrechtse Jaarbeurs is zo veel stormschade dat de GGD daar morgen niet open gaat. Bij werkzaamheden aan de Galaxy Tower in Utrecht waaide bouwmateriaal de lucht in, daarom werden het Jaarbeursplein en de Croeselaan uit voorzorg afgezet. Verder waaiden op veel plekken bomen op geparkeerde auto's en op huizen.