Mogelijk tot in de middag geen treinen, ook op wegen nog overlast door stormschade

"Inmiddels is de storm in het grootste deel van Nederland naar een dusdanig niveau dat in het hele land geschouwd kan worden en de herstelwerkzaamheden veilig kunnen worden opgestart", zo schrijft ProRail in het liveblog over de storm. "Ook in het noorden van Nederland is schouwen om 03.00 uur vannacht van start gegaan en ook daar zijn de meldingen van schade onverminderd hoog."