Trein verkeer nog langer flink ontregeld, brandweer krijgt ruim duizend schademeldingen

De schade op het overgrote deel van het spoor is zaterdag in ieder geval nog groot. Door storm Eunice zijn op veel trajecten bomen gevallen of is schade aan bovenleidingen. Medewerkers van ProRail waren zaterdagochtend al vroeg begonnen met het herstellen van de schade die storm Eunice heeft aangericht aan het spoor. Op veel trajecten zijn bomen gevallen of is er schade aan bovenleidingen.