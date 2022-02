Marktgebied Zeist blijft zorgenkindje: ‘Alles platgooien of leuke lampjes ophangen?’

Zijn partij, het CDA, vindt dat er eerst afgewacht moet worden wat er uit de participatiegesprekken komt voordat je je als politieke partij duidelijk uitspreekt. “Wat wij belangrijk vinden is dat er een ontmoetingsruimte blijft in het centrum, aangevuld met passende woningbouw die zorgt dat de levendigheid in het gebied blijft. We luisteren eerst naar de verschillende opties die binnenkomen via het participatieproces en bekijken dan of dat haalbaar is. Zolang het participatieproces nog bezig is zullen we geen definitieve standpunten over dit vraagstuk innemen.”