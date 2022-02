Iedereen wil een gezellig marktgebied: ‘Jammer dat Zeist al jaren geen keuzes maakt’

“Best saai. Kale boel. Alles platgooien.” Als je op de markt in Zeist wat het winkelend publiek van de omgeving vindt zijn de antwoorden niet heel positief. Want de bouwstijlen die 40 jaar geleden hip waren zijn dat nu niet meer en ook het winkelcentrum Belcourt kan niet op veel waardering meer rekenen. En dat terwijl het allemaal nog helemaal niet zo oud is. Al jaren trekken grote winkelketens weg uit middelgrote steden als Zeist met leegstand tot gevolg. En ook al jaren is er discussie over wat er met die leegstaande panden moet gebeuren. Woningbouw? Ruimte voor startups? Of plek voor maatschappelijke instellingen? Of een fietsenstalling van de leegstaande voormalige V&D maken?