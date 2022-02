Brandweer platgebeld na storm: 'Alleen 112 bellen als het spoedeisend is'

Het waren zoveel meldingen, dat de brandweer er moeite mee had. Bijvoorbeeld in Woerden. "Die zijn gisteren met twee brandweerauto's de weg opgegaan. Ze hebben zoveel meldingen gehad dat ze continu aan het rijden zijn geweest. Ze hebben niet eens alles kunnen afhandelen. Het werd op een gegeven moment ook donker en er was nog veel wind. Het was dan niet verantwoord om nog de daken op te gaan", zegt de VRU.