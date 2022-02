Eunice is net vertrokken, maar de volgende storm staat alweer klaar

PROVINCIE UTRECHT - In de provincie Utrecht geldt morgenavond opnieuw een weerswaarschuwing in verband met een mogelijke storm. Zo zwaar als storm Eunice zal het niet worden, maar vooral in de loop van de avond kunnen de windstoten in de provincie oplopen tot 100 kilometer per uur. Daarom geldt vanaf 20.00 tot 01.00 uur code geel, meldt het KNMI.