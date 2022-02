Kans op derde officiële storm binnen een week: 'Rondvliegende voorwerpen door Eunice-nasleep'

In de nacht naar maandag neemt de wind iets in kracht af, maar het blijft zeer onstuimig met een krachtige wind en in het westen kans op zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Aan zee blijft het stormachtig. "Vanaf dinsdag is de kans op storm verkeken en hoeven we geen rekening meer te houden met zeer zware windstoten. Wel kan het af toe nog flink waaien, maar dat zijn we nu wel een beetje gewend", aldus meteoroloog Matthijs van der Linden.