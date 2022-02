UTRECHT - Onder het motto noodzaak of waanzin kruisten voor- en tegenstanders zaterdag de degens over nut en noodzaak van het plaatsen windmolens in Utrecht. Het debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was georganiseerd door Buren van Rijnenburg en Buren van Lage Weide, in samenwerking met het Stadspodium. Ook gemeenteraadsleden en wetenschappers namen deel aan de discussie in Zimihc in Overvecht. Het windmolendebat is hier terug te zien.