Topdrukte voor boswachters en dakdekkers door storm Eunice: 'Herstel gaat weken duren'

"We verwachten nog wel drie tot vier weken bezig te zijn met opruimen", zegt boswachter Joris Hellevoort van Utrechts Landschap. "Gisteren hebben we al heel veel spoedgevallen afgehandeld, zoals bomen over de weg of schuin tegen een huis. Dat zijn de zaken die meteen opgelost moeten worden, de rest hebben we gelaten voor begin van de week."