Tijdens de wedstrijd in november komt het vuurwerk vlakbij Tygo's zitplaats in het GelreDome terecht. De schrik zit er daarna zo goed in dat hij een brief schrijft aan de KNVB, is te lezen bij Omroep Gelderland . Tygo vraagt zich af hoe de supporters het vuurwerk het stadion in krijgen en schrijft: "Als het voetbal zo doorgaat, is het niet meer veilig voor iedereen."