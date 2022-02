Rekenkamer Utrecht in rapport vernietigend over verduurzaming gemeentelijk vastgoed

UTRECHT - De Utrechtse Rekenkamer is in een nieuw rapport vernietigend over de verduurzaming die de gemeente zich tot doel heeft gesteld. De conclusie is dat de opgave om 344 gebouwen voor 2040 energieneutraal te maken "nauwelijks van de grond komt". Er zijn tot nu toe twee gebouwen verduurzaamd. Volgend jaar zouden dat er 57 moeten zijn, maar dat is al niet meer haalbaar.