D66 Utrechtse Heuvelrug wil moderner en diverser straatnamenbeleid: 'Nu gedomineerd door blanke mannen'

Ook viel het de partij op dat de naamgeving op de Utrechtse Heuvelrug vooral gedomineerd wordt door blanke mannen. Dat gegeven is in een tijd waarin er veel discussie is over diversiteit en gelijke rechten voor mannen en vrouwen niet meer houdbaar volgens D66. "We zouden heel graag zien dat er toch meer vrouwen bij komen, mensen van kleur en ook mensen die zich voor mensenrechten en vrije rechten inzetten", zegt Van Buiten. "Ze komen er nu wat bekaaid vanaf en dat willen we graag in evenwicht brengen."