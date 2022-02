Utrechtse raad én wethouder onderschrijven vernietigend rapport: 'Verduurzaming kan en moet beter'

Uit de gemeenteraad komen diverse reacties op het rapport. "Ambitie en realiteit lijken soms ver uit elkaar te lopen als het gaat om duurzaamheid, maar als er echt maar twee panden zijn verduurzaamd is dat schandalig weinig", reageert VVD-raadslid Gertjan te Hoonte. Het is voor mij nog wel onvoldoende duidelijk of het gewoon nog niet is opgepakt of dat er wel al een en ander in de pijpleiding zit. Dat wil ik gaan bestuderen. Het rapport is heel vers. De conclusies zijn in ieder geval niet mals en zo’n rapport draagt ook niet bij aan het vertrouwen bij inwoners die zelf hun huis willen verduurzamen."