Wie o wie wil werken op het stembureau? Door corona extra vrijwilligers gezocht

Uit een rondvraag van RTV Utrecht blijkt dat meerdere gemeenten nog op zoek zijn naar stembureauleden en stemmentellers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Ook voor de twee extra stemdagen ervóór worden nog vrijwilligers gezocht.

Zo laat Soest weten nog op zoek te zijn naar tien reserveleden voor 16 maart. Veenendaal zoekt voor diezelfde dag ook nog stembureauleden, in het geval van voorzitter "liefst met ervaring". Door extra oproepen afgelopen weken is het rooster in Vijfheerenalnden rond, al staan nog te weinig vervangers op de reservelijst.

De gemeente Vijfheerenlanden laat weten: "We zoeken door corona meer beschikbare vrijwilligers die als vervanger flexibel inzetbaar zijn. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is gebleken dat veel leden en tellers vanwege besmetting of quarantaine tot op het laatste moment afhaakten."

Veel andere gemeenten hebben het rooster wél rond, al zijn nieuwe aanmeldingen in Houten en Zeist nog wel welkom.