Waterschappen hebben handen vol aan enorme regenval: 'Honderden meldingen van wateroverlast'

Sinds zaterdagavond viel er zo'n 45 tot 55 mm regen in de provincie. Omdat de bodem al sterk verzadigd is, ook door de vele regenval van twee weken geleden, is er nauwelijks nog bergingsruimte voor al het water. De voorspelling is dat er vandaag en morgen nog 10 tot 15 mm bij komt. In totaal viel in februari al 105 tot 150 mm neerslag, dat is bijzonder veel.